Греція допоможе відновити Одесу, - глава МЗС

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що його країна долучиться до відновлення Одеси після російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Дендіаса, яку він зробив в Одесі на зустрічі з віцепрем'єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, цитує МЗС Греції.

"Єдине, що я можу сказати зараз у ці важкі часи, це те, що ми будемо частиною цього майбутнього, допомагаючи вам реконструювати це місто і робити його ще красивішим, ще кращим", - сказав Дендіас.

За його словами, попри дим унаслідок влучення ракет, ясно, що Одеса матиме світле майбутнє.

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Дендіас прибув 3 квітня до Одеси та зустрівся з міським головою Геннадієм Трухановим. Міністр приїхав до Одеси на чолі гуманітарної місії та з метою вирішення низки дипломатичних питань.