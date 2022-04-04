Херсонський журналіст Риженко вийшов на зв'язок: переховується від окупантів

Херсонський журналіст Костянтин Риженко, про перебування якого кілька днів не було інформації, вийшов на зв'язок.

Як інформує Цензор.НЕТ, він описав у Фейсбуку про те, як рятувався від російських окупантів.

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З Риженком зник зв'язок 31 березня.

"Ранок, дзвоніть, не встигаю взяти трубку. Відкриття телеграм каналу. 5 хвилин тому, повідомлення від сусіда. "По тебе прийшли, тепер у твоїх". 10 хвилин тому. Повідомлення від брата: "Батьку погано, терміново прийди, потрібні ліки".

Поки читав, ще одне повідомлення від сусіда: "Вони ніби пішли, твоя родичка пішла до тебе, один з них за нею на відстані".

Я намагався жити неподалік родичів. Йти 4 хвилини, швидким кроком. Я в трусах. Думка встигну, не встигну, а хрін з ним.

Диск із ноута, зламати, змити. Телефона давно вже немає.

Гарячково одягаю, перші штани, що попалися, куртку на голе тіло, хапаю якусь кофту, рюкзак біля входу, в руки кросівки, захлопую двері, вилітаю у двір. Взувся лише за пару дворів. Начебто ніхто не женеться, пішов за однією адресою, на подвір'ї обговорюють, що були, за другою, теж приїжджали. Сука...

Вирішив перекантовуватися в одному напівзанедбаному місці. Зайшов до знайомого через пару днів, дізнався, що шукають, зник брат, немає зв'язку з батьком, у мережі вимагають мого визволення. Прошу зв'язатися з родичами та ще парою людей. Іду пішки, через все місто, благо місто знаю, намагаюся уникати машин та людей. Дістався, спав. Зараз трохи прийшов до тями. Але навіть зараз не можу в голові порахувати скільки днів минуло з того моменту, як мене розбудив телефонний дзвінок".

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