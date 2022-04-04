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Розвідка оприлюднила список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади РФ, які скоювали злочини в Бучі

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Розвідка оприлюднила список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади РФ, які скоювали злочини в Бучі
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військовослужбовців, які брали участь у скоєнні військових злочинів у м. Буча Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у фейсбуці.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади, що безпосередньо беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України в м. Буча", - ідеться в повідомленні.

У ГУР МОУ зазначають, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Переглянути список можна за посиланням.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    это конечно всё красиво, но верю только в ВСУ, а виновата вся рф и беларусь тоже, и никому прощения не будет
  • Димитрий CrimeaBandera
    Який суд? Повинна бути своя операція "Гнів Божий". Яку колись провели ізраїльтяни. Хто не в курсі - Гугл у допомогу.
  • Dron
    Украине необходимо создать службу по типу Израильской, чтоб уничтожать нелюдей в росии и по всему миру.
    Чтоб твари не только не хвастались своим друзьям и вылупкам, как они "покуражились НА Украине", а наоборот, жидко срались бы оттого, что кто-то узнает об их "подвигах" !!!!!!!
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