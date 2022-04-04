Розвідка оприлюднила список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади РФ, які скоювали злочини в Бучі
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військовослужбовців, які брали участь у скоєнні військових злочинів у м. Буча Київської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у фейсбуці.
"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади, що безпосередньо беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України в м. Буча", - ідеться в повідомленні.
У ГУР МОУ зазначають, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Переглянути список можна за посиланням.