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Україна відновлюватиметься з трьох джерел - репарації, майно РФ та допомога партнерів, - Шмигаль

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Україна відновлюватиметься з трьох джерел - репарації, майно РФ та допомога партнерів, - Шмигаль
Україна відновлюватиметься після війни з трьох джерел - репарації та конфісковане майно Росії, допомога західних партнерів.

Про це в інтерв’ю НВ заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Три джерела. Це заморожені кошти Росії, тобто їхня конфіскація та репарація. Друге, аналогічно, це російське майно. Третє — це кошти західних партнерів. Уже сьогодні ми ведемо перемовини про створення фонду відновлення. Ми вже отримали більше $3 млрд. Це перший крок до того, щоб наповнювати бюджет, виконувати наші зобов’язання", - сказав Шмигаль.

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За його словами, поки йдеться про щоденні витрати, які має нести держава на оборону, на виконання своїх соціальних зобов’язань, на забезпечення країни харчуванням. Усе решта відновлення звичайно буде після завершення війни — це вже наступний крок, але вже сьогодні до нього готується Україна разом з партнерами.

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Топ коментарі

  • Kucher
    В "мирному договорі", над яким активно "працюють" зелені презервативи, про репарації жодного слова.
    Яким чином заморожені кошти мордора перейдуть в категорію коштів для репарацій?
  • MAKAROV ddf66d11
    При Гройсмане и Пете укрепрайоны на Донбассе строили, благодаря которым во многом свиноскот не взял ни Марьинку не продвинулся на Курахово, а при Зеленском ничего не строили. Вопрос, почему???
  • Claudia Smith
    Бльооо... Та вам, чортовим крадіям, і допомогу ніхто не дасть. ви ж сволочі, мародери на державному рівні, ви що робите!! Ви розумієте, що там не дураки сидять і бачать все, що ви робите із наглядовими радами і з Прозорро. ніхто не забув ваші продєлки із судами і дорогами, корупціонери, крадії прокляті. Всі ж все знають там, де рішення приймають і ВЖЕ призупинили допомогу. через вас, сук.
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