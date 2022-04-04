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ЄБРР припинить фінансування усіх проєктів у Росії та Білорусі

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ЄБРР припинить фінансування усіх проєктів у Росії та Білорусі
Рада керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку проголосувала за зупинення фінансування усіх проєктів у РФ та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

"Доступ Російської Федерації та Білорусі до ресурсів банку офіційно та негайно зупиняється. Це означає, що в жодній із країн не може бути проєктів із фінансовою участю банку або діяльності в межах технічного співробітництва. Крім того, ЄБРР залишає за собою право на зупинення або повне припинення вибірки коштів за існуючими проєктами", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що ЄБРР перебуває у процесі закриття своїх представництв у Москві та Мінську.

"Сумно, що ми змушені робити подібні кроки після стількох років співпраці з обома країнами. Проте війна з Україною, розв'язана Росією, не залишила нам іншого вибору, окрім засудження цих дій, і не лише на словах. Подібна реакція також потрібна, щоб обидві країни чітко розуміли, що вони підірвали цінності, важливі як для нашого інституту, так і для всієї міжнародної спільноти", - цитує пресслужба президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

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Топ коментарі

  • Larissa Kora 56c14f78
    Йшов другий місяць знищення українців, України.
  • Oleksandr Onys
    Дивно. Ніби була новина про це ще в перші дні війни. З першого разу не вийшло? Як і всі "пекельні" санкції Європи, після яких прибутки росії тільки збільшуються?
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