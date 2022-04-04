Росія має бути притягнута до суворої відповідальності, - прем'єр Японії Кісіда про звірства військ РФ у Бучі

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Токіо засуджує дії російських військових, які вчиняли воєнні злочини в Київській області, і вважає, що Росія має бути притягнута до суворої відповідальності за свої дії.