Через напад Росії український бюджет втрачає майже 2 млрд грн щодня, - Шмигаль
Про це в інтерв’ю НВ заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"В країні бойові дії, втрати щодня змінюються, остаточні розрахунки будуть після. Зараз, якщо говорити про розрахунки Мінфіну по втратах бюджету, то втрати України становлять близько 2 млрд грн на день", - сказав Шмигаль.
За його словами, якщо говорити про втрати інфраструктури, то за місяць війни вони попередньо склали $119 млрд, тобто $4,25 млрд щодня.
"Якщо додати сюди військові втрати та збільшені військових та соціальних видатків, програми підтримки, втрати економіки та підприємств, тоді говоримо про $565 млрд. Навіть не хочу це ділити на дні. Втрати однозначно величезні", - зауважив глава уряду.
Водночас Шмигаль закликав бути оптимістичними, бо Україна після війни буде швидко відновлюватись.