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Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії, - ГУР Міноборони

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Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії, - ГУР Міноборони
Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.

При цьому, повідомляється, що представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.

"На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади. Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Elena Zhmariova
    Наконец должна закончиться некритичная идеализация Грузии. Там произошел полный откат назад.
  • Andru Volum
    а ведь Грузия сама пострадала от рф.... Не ожидал от них такой безпринципности.... Значит ЕС надо применять санкции и к Грузии , (которая играет на стороне рф)
  • Наталия П
    Грузинам стыдно, что их страна ведет себя, как маленькая шлюха, которой пользуются, когда нет чего-то лучше и которую потом брезгливо бросят
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