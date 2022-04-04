Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії, - ГУР Міноборони
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Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.
При цьому, повідомляється, що представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.
"На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади. Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ", - йдеться у повідомленні.