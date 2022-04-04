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Для відновлення України потрібні будуть сотні мільярдів доларів, - Шмигаль

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Для відновлення України потрібні будуть сотні мільярдів доларів, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наполягає на необхідності формування плану відновлення України після війни, що потребуватиме сотень мільярдів доларів.

Про це він заявив в інтерв’ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За таких руйнувань, за такої ситуація, яка є зараз, Україні без плану відновлення неможливо буде існувати в майбутньому", - сказав глава уряду.

За його словами, робота над так званим планом Маршалла 2.0 триває.

Шмигаль наголосив, що вже зараз треба інвентаризувати усі втрати, розуміти, скільки це коштує.

"Просто прагматична вартість втраченої інфраструктури, домівок, взагалі усіх активів, які ми втрачаємо. Далі треба розуміти звідки брати гроші, я про це вже згадував. Оце і буде той фонд відновлення держави, з якого ми будемо робити все: відновлювати інфраструктуру, відновлювати житло. Очевидно, що це великі гроші. Це сотні мільярдів доларів, які потрібні будуть для того, щоб просто привести країну в той вигляд, в якому вона була до початку повномасштабної збройної агресії", - наголосив прем’єр-міністр.

Також читайте: Україна відновлюватиметься з трьох джерел - репарації, майно РФ та допомога партнерів, - Шмигаль

Топ коментарі

  • Руслан Михайленко 65e9b44d
    бл...ь зелена мразота вже ділить кому скільки. спочатку переможемо а потім відбудову вже набудували 3.14дари дороги. що зсу якби на захід без зброї було б.
  • Super Gut
    зебіли вже хочуть закінчити війну за будь-яким сценарієм. Бо для них відкати на відбудові - це зараз найголовніше.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    каломойський навариться і на цьому?
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