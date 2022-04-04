Для відновлення України потрібні будуть сотні мільярдів доларів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наполягає на необхідності формування плану відновлення України після війни, що потребуватиме сотень мільярдів доларів.

Про це він заявив в інтерв’ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За таких руйнувань, за такої ситуація, яка є зараз, Україні без плану відновлення неможливо буде існувати в майбутньому", - сказав глава уряду.

За його словами, робота над так званим планом Маршалла 2.0 триває.

Шмигаль наголосив, що вже зараз треба інвентаризувати усі втрати, розуміти, скільки це коштує.

"Просто прагматична вартість втраченої інфраструктури, домівок, взагалі усіх активів, які ми втрачаємо. Далі треба розуміти звідки брати гроші, я про це вже згадував. Оце і буде той фонд відновлення держави, з якого ми будемо робити все: відновлювати інфраструктуру, відновлювати житло. Очевидно, що це великі гроші. Це сотні мільярдів доларів, які потрібні будуть для того, щоб просто привести країну в той вигляд, в якому вона була до початку повномасштабної збройної агресії", - наголосив прем’єр-міністр.

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