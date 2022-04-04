Від початку вторгнення Росії оператори безкоштовно надали мобільних послуг для українців на 600 млн грн

Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські оператори надали безоплатно мобільних послуг для мільйонів українців на понад 600 млн грн та переказали понад 25 млн грн благодійним фондам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

"У нас дійсно розвинена цифрова держава. Ми запустили десятки сервісів, які спрощують життя громадянам. Навіть під час війни всі залишаються онлайн та на зв'язку одне з одним. Це є результатом значної роботи нашої телекомунікаційної галузі у передвоєнний період, але не тільки. Вважаю наших телеком-спеціалістів "прихованими героями" війни. Навіть ризикуючи життям, вони відновлюють мобільний зв'язок та фіксований інтернет в областях, де йдуть бойові дії. Завдяки їм ми маємо можливість телефонувати рідним та читати про героїчні подвиги наших Збройних сил України", - написав посадовець.

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До того ж, зазначає Федоров, мобільні оператори від початку війни надали безкоштовно мобільних послуг на більше ніж 600 мільйонів гривень для мільйонів людей, переказали понад 25 мільйонів благодійним фондам. Для підтримки бюджету сплатили авансом податки: Київстар 1,1 млрд грн, lifecell 35 млн грн, Vodafone 58 млн грн.

"А ми після війни будемо спільно відбудовувати наші міста та створювати умови для того, щоб там зв'язок став ще кращим, ніж був раніше", - підсумував міністр.

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