Звірства окупантів в Бучі. ФОТО 18+
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Продовжують надходити все нові свідчення про звірства російських окупантів в Бучі під Києвом.
Нові фотографії вбитих і закатованих людей опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пошуки жертв ще тривають і в Бучі, і в Ірпені, і на Житомирській трасі. Тому кількість жертв буде набагато більшою. Також, за даними правоохоронців, відступаючи, окупанти замінували тіла. Це не просто війна - це геноцид", - написав він.
Федоров закликав політиків США та ЄС побачити реалії війни з РФ. Та надати Україні допомогу - важку артилерію, бронетехніку, танки, військові вантажівки, зенітні системи великої дальності.
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