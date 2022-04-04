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Звірства окупантів в Бучі. ФОТО 18+

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Продовжують надходити все нові свідчення про звірства російських окупантів в Бучі під Києвом.

Нові фотографії вбитих і закатованих людей опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пошуки жертв ще тривають і в Бучі, і в Ірпені, і на Житомирській трасі. Тому кількість жертв буде набагато більшою. Також, за даними правоохоронців, відступаючи, окупанти замінували тіла. Це не просто війна - це геноцид", - написав він.

Федоров закликав політиків США та ЄС побачити реалії війни з РФ. Та надати Україні допомогу - важку артилерію, бронетехніку, танки, військові вантажівки, зенітні системи великої дальності.

Читайте: Сліди тортур, тіла зі зв'язаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі. ФОТОрепортаж 18+

ФОТО 18+

Звірства окупантів в Бучі 01
Звірства окупантів в Бучі 02
Звірства окупантів в Бучі 03

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    99% злочинів, котрі росіяни приписували німцям в Другій Світовій були скоєні саме росіянами.
  • Вадим Мулява
    Країна в якій проживають 140 мільйонів підарсів-повинна бути знищенна.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацап-м'ясник і цим все скакзано...
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