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На Вінниччині запобігли експорту продовольства до Білорусі на $500 тис.

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На Вінниччині запобігли експорту продовольства до Білорусі на $500 тис.
Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) виявили вантаж контрольних знаків кількістю 70 тис. шт. Загальна ринкова вартість продукції, яку планувалося ними маркувати для здійснення експорту в Білорусь, становить понад $500 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Співробітники БЕБ України і ТУ Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому на території обслуговування Вінницької митниці виявили вантаж контрольних знаків, у кількості 70 000 шт, який належить білоруському товариству.

Цими контрольними знаками його український контрагент планував додатково маркувати продовольчі товари для експорту до Білорусі. Згідно з укладеним договором, загальна ринкова вартість цієї продукцїї становить понад 500 000 доларів США.

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Правоохоронці вилучили з обігу відповідні уніфіковані контрольні знаки та унеможливили їх використання для маркування продовольчих товарів.

"За наслідками вжитих заходів, експортні операції з відправки продовольства, загальною вартістю понад 500 000 доларів США, до республіки Білорусь, яка сприяє здійсненню збройної агресії в Україні, упереджено", - сказано в повідомленні.

Топ коментарі

  • V 2af7597c
    А що, в Білорусь досі їдуть українськи товари?
  • Dust
    оце так !!!

    з Білорусі Іскендери та, цілком можливо вторгнення, а ми в Білорусь щось ще продаємо.

    барига на крові ?
    ніт !!!!
    це ж вам не державна зрада Пороха за вугілля з українських шахт в Ордлі в 2015-му, коли грітись треба було...

    єто что-то другоє
  • Николаев Юг
    Скорее всего высшие чины власти причастны к этому. Такие как арахамия.
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