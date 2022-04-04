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Воєнні злочини на окупованих територіях України вчинили російські війська, - Стано

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Воєнні злочини на окупованих територіях України вчинили російські війська, - Стано
Масові вбивства цивільного населення та жахливі військові злочини, виявлені у містах України, були скоєні військовослужбовцями Росії, які здійснювали повний контроль на цих окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у Брюсселі, під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії Пітер Стано.

"Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) започаткував розслідування вбивств та інших воєнних злочинів, що були скоєні окупаційними силами російського агресора. Райони, про які ми говоримо, були під окупацією та під контролем агресора, російських військ. Тож, ніхто, окрім них, не міг здійснити всі ці звірства", - зауважив Стано.

Він наголосив, що для притягнення до відповідальності винних у цих страшних злочинах має бути проведене ретельне та належне розслідування, із залученням ключових міжнародних інституцій, таких як МКС та Комісія із розслідування Офісу Верховного комісара ООН із прав людини.

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Топ коментарі

  • Amber
    Вже працюють , але потрібно залучати більше іноземних фахівців до цієі
    жахливоі справи , яке ******* людство ще не бачило !😡
  • Paul Foxen
    они просто процедурные шаги как для любых других случаев, никто кроме нас русню не накажет. просто тотально уничтожать их, никаких пленных
  • Nicely done
    "євросикуни" давали і дають ракети і військову допомогу. Зе в той час розмінував вихід з Криму і згорнув ракетну програму.
    Тож перш ніж обзивати інші країни, подивіться що теперішня влада робила останній рік, а краще 3 роки.
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