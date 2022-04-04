На спецрахунку для допомоги армії залишилося лише 15 млн грн, - НБУ
Як передає Цензор.НЕТ, Національний банк інформує про стан спеціального рахунку для допомоги армії.
Станом на 4 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 15 млн грн.
Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 14,35 млрд грн, зокрема:
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на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн.;
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на потреби Нацполіції – 1,65 млрд грн.;
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на потреби Міноборони – 10,78 млрд грн.;
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на потреби Державної прикордонної служби – 980,2 млн грн.
Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 14,4 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).
Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу).
НБУ нагадує, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.