Перебувати на звільненій території Київщини досі небезпечно, - глава ОВА Кулеба

На звільненій території працює спеціальна обласна моніторингова група, яка фіксує наслідки агресії РФ, зазначили в гуманітарному штабі Київщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ

"Перебувати в області досі небезпечно! Лише за минулу добу рятувальники виявили 4 886 вибухонебезпечних предметів", - зазначив він.

Кулеба повідомив, що до звільнених районів області завозиться гуманітарна допомога, працює спеціальна обласна моніторингова група, яка фіксує наслідки агресії Росії та знищення цивільної інфраструктури. За його словами, після закінчення зачистки та розмінування комунальні служби почнуть відновлювати критичну інфраструктуру.

"Наразі руйнування зафіксовано у 35 із 69 громад Київської області. Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громадах. На сьогодні мова йде про понад 600 об’єктів", - наголосив голова гуманітарного штабу Київщини.

Він зазначив, що у Вишгородському районі, зокрема "в Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа".

"Немає зв‘язку, електропостачання. Продовжується завезення продуктів харчування і ліків. Опрацьовуються заходи щодо нормалізації ситуації в громадах, відновлення інфраструктури", - додав очільник гуманітарного штабу.

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За його словами, у Бучанському районі проводяться роботи з розмінування, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку, завозиться гуманітарна допомога, багато пошкоджених будинків та знищеної інфраструктури.

Кулеба повідомив, що у Броварському районі багато пошкоджених будинків та знищеної інфраструктури, частково відновлена електрика в селах Рудницьке, Велика Димерка, Шевченкове та Зоря, деякі населені пункти Великодимерської та Калитянської громад - без газу, а у Калитянській ОТГ триває робота з відновлення інфраструктурних об'єктів та житлових будинків.

Також він зазначив, що Славутич має потребу в продуктах, пальному та медикаментах.

Він розповів, що в Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському, Фастівському районах ситуація стабільна та під контролем, райони забезпечують продуктами та іншими гуманітарними товарами, а підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи.

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