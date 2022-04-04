Радбез ООН відмовився зібратися на термінове засідання на прохання Росії

Росія хотіла скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН та збиралася звинуватити на ньому Україну в "провокаціях радикалів" у Бучі. Але в Організації Об’єднаних націй відмовили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Офіційна спікерка МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що росія знов вимагатиме термінове засідання Радбезу через "провокації радикалів" у місті Буча.

Представництво Великобританії при ООН, яка зараз головує в Радбезі, заявило, що орган не збиратиметься в понеділок, 4 квітня на вимогу Росії.

Натомість заплановану дискусію щодо України проведуть у вівторок, 5 квітня.

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Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Росія хоче спотворити засідання Радбезу ООН щодо звірств у Бучі.