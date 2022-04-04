Росія блокує евакуацію з Маріуполя й доставку гуманітарних вантажів, - мер
Про це міський голова Вадим Бойченко повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, ситуація в Маріуполі була, є і залишається складною. Ми перебуваємо сьогодні за межею гуманітарної катастрофи: місто без світла, без води, без їжі, без медикаментів вже понад місяць. Тому ми наполягаємо на тому, що Маріуполю треба дати повну евакуацію та доступ до міста", - сказав Бойченко.
Як наголосив мер, "РФ блокує всі гуманітарні вантажі, які рухаються в напрямку Маріуполя". За його словами, жоден гуманітарний вантаж так і не доїхав до міста.
Також, як зазначив Бойченко, немає й організованої евакуації автобусами із Маріуполя.
"На сьогодні жоден автобус, який мав би доїхати до Маріуполя для евакуації мешканців міста, також не доїхав до міста", - сказав він.
Бойченко нагадав, що з 13 березня без "режиму тиші" вдалося відкрити коридор для виїзду місцевих жителів на приватних автомобілях до Бердянська з подальшим прямуванням до Запоріжжя.
"Сьогодні цей маршрут працює, але працює дуже складно, з перебоями. Досі стоїть 15 автобусів у Василівці Запорізької області, не пропускають нашу місію, щоб вона доїхала до Бердянська та евакуювала мешканців Маріуполя", - розповів мер.
За словами Бойченка, "коридором" Бердянськ-Запоріжжя було евакуйовано майже 90 тисяч маріупольців.
У самому Маріуполі, як уточнив мер, зараз перебуває понад 100 тисяч мешканців. "Ми благаємо міжнародне співтовариство об'єднатися заради повної евакуації мешканців Маріуполя", - сказав Бойченко.
Мер Маріуполя також розповів, що у неділю, 3 квітня, представники Міжнародного Червоного хреста виїхали до Маріуполя, але у м. Мангуш було затримано. "Сьогодні пані Верещук займається тим, щоби їх звільнили і вони змогли потрапити на підконтрольну Україні територію", - додав мер Маріуполя.