Зеленський відвідав звільнену Бучу. ФОТОрепортаж
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Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу на Київщині, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямн на ВВС.
Президент оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.
Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.
На питання кореспондента ВВС, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією, президент відповів: "Так, тому що Україна має набути миру. Ми в Європі XXI століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".