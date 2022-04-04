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Листи, що надходять владі та ЗМІ нібито від "Азову" - фейк! - офіційне звернення полку. ФОТО

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У "Азові" спростували інформацію про те, що нібито влада, міністерства та ЗМІ отримують лист від бійця полку провокативного характеру.

Про це "Азовці" повідомляють у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"На офіційні електронні адреси представників влади, міністерств, журналістів та ін. надходять листи провокативного характеру ніби-то від бійця полку "Азов".

Зауважуємо: встановлено, що хостинг, з якого відправлено листи, знаходиться в м. Цюрих (Швейцарія). Сама пошта також створена нещодавно - 22 березня 2022 року, певно з метою розповсюдження дискредитативної інформації.
Сам відправник і викладена ним позиція не мають жодного відношення до полку "Азов", який наразі захищає місто Маріуполь.

Листи, що надходять владі та ЗМІ нібито від Азову - фейк! - офіційне звернення полку 01
Листи, що надходять владі та ЗМІ нібито від Азову - фейк! - офіційне звернення полку 02

Вміст листа та дані фейкового хостингу додаємо. Наголошуємо на тому, що пошук зловмисників вже розпочався, тому не радимо нікому повторювати подібні фокуси. Ми все бачимо і знаємо заздалегідь!", йдеться в офіційній заяві полку "Азов".

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Топ коментарі

  • Gyro
    Цікавий лист... Риторика і вислови дуже нагадують багатьох дописувачів на цьому ресурсі...))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це звичайна провокація нащадків провокаторів стукачів вєртухаїв-тобто смердючих кацапських свиней...
  • Адам Адамов 3927962e
    Так это же один-в-один секция комментариев на Цензоре!
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