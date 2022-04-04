Листи, що надходять владі та ЗМІ нібито від "Азову" - фейк! - офіційне звернення полку. ФОТО

У "Азові" спростували інформацію про те, що нібито влада, міністерства та ЗМІ отримують лист від бійця полку провокативного характеру.

Про це "Азовці" повідомляють у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"На офіційні електронні адреси представників влади, міністерств, журналістів та ін. надходять листи провокативного характеру ніби-то від бійця полку "Азов".

Зауважуємо: встановлено, що хостинг, з якого відправлено листи, знаходиться в м. Цюрих (Швейцарія). Сама пошта також створена нещодавно - 22 березня 2022 року, певно з метою розповсюдження дискредитативної інформації.

Сам відправник і викладена ним позиція не мають жодного відношення до полку "Азов", який наразі захищає місто Маріуполь.





Вміст листа та дані фейкового хостингу додаємо. Наголошуємо на тому, що пошук зловмисників вже розпочався, тому не радимо нікому повторювати подібні фокуси. Ми все бачимо і знаємо заздалегідь!", йдеться в офіційній заяві полку "Азов".

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