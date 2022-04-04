ДТЕК повернув світло в перші звільнені від окупантів села на Київщині
Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема на Київщині світло повернули для 111 250 родин у 271 населеному пункті
Також за вихідні повернули світло для 2 506 домівок у звільнених селах Київської області.
"2-3 квітня ДТЕК розпочав відновлення електропостачання в районах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. Фахівці компанії частково повернули світло у Велику Димерку, Михайлівку та Рудницьке Баришівського та Броварського районів, звільнених Збройними силами України від загарбників", - повідомляють в ДТЕК.
Також заживили підстанцію, котра живить обладнання мобільних та телеком операторів в Макарові, завдяки чому вдалося відновити зв’язок на раніше окупованих росіянами територіях.
На Донеччині ремонтним бригадам ДТЕК за минулий тиждень вдалося відновити електропостачання для 84,7 тисячі клієнтів у 62 населених пунктах.