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Зеленський про Маріуполь: "Про реальні плани я не можу вам говорити. Підтримуємо хлопців. У найближчі дні чи, може навіть години, з'явиться відповідь на це питання". ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що ситуація в Маріуполі вирішиться найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час поїздки у визволену від окупантів Бучу.

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Відео Українська правда

"Маріуполь - одна із найскладніших ситуацій. Про реальні сценарії, боюсь, що не маю права говорити. Займаємося підтримкою хлопців. Їм дуже складно. Знаходимося на зв'язку. І я, і главком з ними на зв'язку щоденно. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. У найближчі дні, а може й у найближчі години у нас буде відповідь на ваше дуже складне питання", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Dust
    нехай розскаже чому орки зайшли в тил Мариупілю через Крим-Мелітопіль-Бердянськ
  • MAKAROV ddf66d11
    Ответ надо искать у той мрази которая отдала приказ разминировать перешеек, и не организовала никакой обороны Херсона.
  • Viktor 8e21d3f0
    Ніби і хочеш вірити Зеленському.
    А потім згадуєш Єрмака, Портнова, Татарова...Справу вагнерівців, Трухіна з сумкою доларів і якось не можеш вірити цьому Зеленському. Ну не можеш і все!
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