Зеленський про Маріуполь: "Про реальні плани я не можу вам говорити. Підтримуємо хлопців. У найближчі дні чи, може навіть години, з'явиться відповідь на це питання". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що ситуація в Маріуполі вирішиться найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час поїздки у визволену від окупантів Бучу.

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"Маріуполь - одна із найскладніших ситуацій. Про реальні сценарії, боюсь, що не маю права говорити. Займаємося підтримкою хлопців. Їм дуже складно. Знаходимося на зв'язку. І я, і главком з ними на зв'язку щоденно. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. У найближчі дні, а може й у найближчі години у нас буде відповідь на ваше дуже складне питання", - сказав Зеленський.

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