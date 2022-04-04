Евакуйованих дітей-сиріт із Донбасу продають в усиновлення в РФ, - Східна правозахисна група
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Східна правозахисна група.
На даний момент дітей сиріт з ОРДЛО розподілили по різних регіонах РФ - Волгоградська, Ростовська, Московська, Білгородська, Тульська області і зараз готують пакети документів на передачу цих дітей у сім'ї РФ.
"Річ у тому, що на усиновленні дітей, у РФ зробили цілий бізнес, там є посередники, які за гроші прискорюють бюрократичний процес усиновлення дитини сім'ям із РФ", – повідомляють у Східній правозахисній групі (ВПГ).
На даний момент, правозахисникам відомо, що зараз РФ зібрала 289 пакетів документів на передачу дітей сиріт із Донбасу в сім'ї РФ, а для того, щоб усиновити інших дітей, необхідно внести зміни до законодавства РФ, оскільки у багатьох дітей сиріт із Донбасу немає громадянства РФ.
"Дітей-сиріт із Донбасу усиновлюють за прискореною процедурою, їх фактично просто продають. Яка буде доля невідома, немає гарантій, що їх після усиновлення просто не перепродадуть. За досвідом, процедура усиновлення розтягується мінімум на від трьох місяців до року, а в даному випадку дітей тимчасово примусово евакуювали, а вже через місяць оголошують про те, що вони будуть передані в сім'ї РФ", – заявляють у ВПГ.