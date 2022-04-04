Новини • Війна

В Бучі знайшли тіла людей, яких вбили і намагались спалити російські окупанти. ФОТО 21+

61 13447
В Бучі виявлені нові тіла мирних мешканців, вбитих російськими окупантами.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

В Бучі знайшли тіла людей, яких вбили і намагались спалити російські окупанти 01

"Ми знайшли в Бучі тіла людей. Їх намагалися спалити. Схоже, це сім'я із дітьми. 5-6 осіб. Важко зрозуміти, скільки саме. Очевидно, спочатку їх убили в одній із розстріляних машин, а потім хотіли замістити сліди та позбутися тіл.

Їхні тіла лежать на перетині вулиць Старо-Яблонської та Івана Франка", - написав Казанський.

Також читайте: Сліди тортур, тіла зі зв'язаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі. ФОТОрепортаж 18+

Топ коментарі

  • Yuri Sotnyk
    Згвалтовані дівчата. Мразі кацапсьці. Це не нація, це - сміття на Земній кулі, яке не має право на існування.
  • MAKAROV ddf66d11
    Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений
  • Вадим Карапіщенко
    Царство Небесне...
    Вічна пам'ять...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини