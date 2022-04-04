Китайські компанії домовляються про купівлю російського газу в обхід санкцій, - Bloomberg
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Державні компанії, в тому числі Sinopec і PetroChina, ведуть переговори з постачальниками про закупівлю спотових вантажів з росії з великою знижкою. Деякі імпортери розглядають можливість використання російських компаній, аби від їхнього імені брати участь у торгах СПГ і приховати свої плани закупівель від іноземних урядів", - інформує видання.
Зазначається, що при цьому покупці СПГ з Китаю домовляються про поставки на двосторонніх переговорах, щоб залишатися невідомими на спотовому ринку, та утримуються від закупівлі великих об’ємів скрапленого газу.
Оскільки для китайських компаній більшість майданчиків з торгівлі СПГ розташовані за кордоном, китайські покупці також уникають залучення офісів за кордоном, щоб не мати жодних потенційних проблем з урядами країн, де ці офіси розміщені.
Водночас уточнюється, що менші китайські покупці СПГ намагаються отримати кредитні гарантії від банків, щоб купити додаткові спотові вантажі з росії, але більшість установ у Сінгапурі не бажають надавати таку підтримку.