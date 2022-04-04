Жінку з Бучі, фотографії тіла якої обійшли всі світові ЗМІ, росіяни розстріляли з кулемета, - свідок

Свідок звірств російських окупантів в Бучі Максим Кривцов розповів про смерть жінки, фотографії тіла якої обійшли всі світові ЗМІ.

Спогадами він поділився у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До поста наближалась жінка на велосипеді. На ній була коротка, синя роба "Епіцентр" Їхала швидко. Не спинилась. Вона перетнула перехрестя двох вулиць. Пустих і тихих, як на святвечір. Її розстріляли з кпвт. Випустили чергу. Велосипед та жінка зникли у куряві диму та пилюки", - написав він.

За словами Кривцова, з ним зв’язалися дві доньки цієї жінки.

"Її тіло пролежало близько місяця на пустій вулиці. Її нігті, нафарбовані червоним лаком, було видно з небес", - додав Кривцов.

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