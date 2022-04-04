Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Різати без жалю, як худобу, - ексгравець "Шахтаря" емоційно висловився на адресу російських загарбників

25 88675
Різати без жалю, як худобу, - ексгравець "Шахтаря" емоційно висловився на адресу російських загарбників
Рустам Худжамов хоче, щоб в Україні створили організацію за прикладом Моссада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН

Колишній воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Рустам Худжамов емоційно прокоментував масові військові злочини російських окупантів на Київщині, де вони катували і вбивали мирних жителів.

Худжамов назвав те, що відбувається, геноцидом українського народу і виступив за те, щоб в Україні була створена спеціальна організація за прикладом Моссада, яка б карала російських загарбників за їхні злочини.

Дивіться також: Сліди тортур, тіла зі зв'язаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі. ФОТОрепортаж 18+

"Геноцид українців ... це саме те, що відбувається по всій країні, це те, що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми... Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація за прикладом Моссада.

Щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, включно з їх вибл#дками і дружинами, які радіють награбованому. Різати без жалю, як худобу, на очах у їхніх дітей. Якщо така служба буде створена, то я хочу бути в ній", - написав Худжамов на своїй сторінці в Instagram.

Один із коментаторів допису зазначив: "У цьому і різниця між нами... Ми - не вони".

Різати без жалю, як худобу, - ексгравець Шахтаря емоційно висловився на адресу російських загарбників 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Золоті слова
  • Maxim Ak-Murza
    Даже если не будет создан Украинский Моссад, все равно вычислять и убивать это зверье будут. Русня действительно не в состоянии понять, с кем они связались, и какой мешок звиздюлей они для себя открыли.
  • NewTroll
    Даа Брат ты на 1000% прав! Только ******* безбожно!! Уже эти ****** для нас умерли как конченая нация!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини