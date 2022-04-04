Різати без жалю, як худобу, - ексгравець "Шахтаря" емоційно висловився на адресу російських загарбників

Рустам Худжамов хоче, щоб в Україні створили організацію за прикладом Моссада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Колишній воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Рустам Худжамов емоційно прокоментував масові військові злочини російських окупантів на Київщині, де вони катували і вбивали мирних жителів.

Худжамов назвав те, що відбувається, геноцидом українського народу і виступив за те, щоб в Україні була створена спеціальна організація за прикладом Моссада, яка б карала російських загарбників за їхні злочини.

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"Геноцид українців ... це саме те, що відбувається по всій країні, це те, що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми... Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація за прикладом Моссада.

Щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, включно з їх вибл#дками і дружинами, які радіють награбованому. Різати без жалю, як худобу, на очах у їхніх дітей. Якщо така служба буде створена, то я хочу бути в ній", - написав Худжамов на своїй сторінці в Instagram.

Один із коментаторів допису зазначив: "У цьому і різниця між нами... Ми - не вони".