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Чим довше Росія затягує переговорний процес, тим гірше для неї, – Зеленський

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Чим довше Росія затягує переговорний процес, тим гірше для неї, – Зеленський
Представникам Російської Федерації у переговорному процесі з Україною слід "думати швидше", заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чим довше Російська Федерація затягуватиме процес зустрічі, тим гірше і для них, і в принципі для цієї ситуації, для цієї війни. Тому що щодня, коли заходять наші війська та деокупують ті чи інші території, ви бачите, що відбувається. Дуже складно розмовляти, коли ти бачиш те, що вони тут наробили. Щодня знаходять людей у бочках, у льохах тощо, задушених і просто замучених. Тому я вважаю, що їм потрібно, якщо є чим думати, то думати швидше", – сказав Зеленський журналістам під час поїздки до м. Бучі у Київської області.

Водночас він наголосив, що діалог є обов'язковою умовою для завершення війни.

"Я вважаю, що в будь-якому разі на території України точно буде мир. Україна не може жити у війні, тому що ми перебуваємо у Європі, перебуваємо у ХХІ столітті, ми прагнемо миру і ми гідні його. І цей народ це показав, і Збройні сили це показали. Тому має бути мир у нашій державі. Мир не може бути без перемоги. Перемога може бути у дипломатичному форматі, паралельно з бойовими кроками нашої армії. Бойові кроки наша армія демонструє щодня, але це непросто. Ми не хочемо втратити мільйони людей. Тому має бути той чи інший діалог", - зазначив президент.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Сириус
    Даже после Бучи, Ирпеня и многих других городов зеленский вместо того, чтобы поддерживать народ в борьбе с российской нечистью пытается опять договориться. У этого человека ни чести, ни совести, ни чувства просто банальной справедливости. Даже не понятно, есть ли у этого человека что-то нормальное и адекватное в голове и сердце. Я раньше критиковал Порошенко (правда хватило ума не голосовать за Зе), но теперь думаю зря. Надеюсь, что люди не забудут поведение зе. Когда люди так страшно умирают, борятся изо всех сил этот человек опять пытается посмотреть путину в глаза.
  • Роман Кокоровець
    боїшся що ЗСУ розіб'є кацапів і не встигнеш здати Україну ? як здав Херсон і Маріуполь .
  • Amber
    він себе бачить великим дипломатом , ну хіба не смішно ?

    запам'ятай Вова , зустріч із військовим злочинцем і головорізом ,
    це не дипломатія , а страх 😠
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