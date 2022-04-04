Перекладання злочинів РФ на Україну є також частиною ворожого плану, – Сіммонс
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Викрадення, катування та страта голів адміністрацій, схоже, є частиною російського сценарію, як і перекладання цих злочинів на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Твіттері.
"Викрадення, катування, страта відважних та рішучих голів обласних та місцевих адміністрацій, навіть їхніх сімей – схоже на те, що є частиною російського сценарію. Перекладання цих злочинів на Україну - також частина плану. Про обидва потрібно кричати. І притягати до відповідальності", - зазначила дипломат.