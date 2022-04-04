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Перекладання злочинів РФ на Україну є також частиною ворожого плану, – Сіммонс

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Перекладання злочинів РФ на Україну є також частиною ворожого плану, – Сіммонс
Викрадення, катування та страта голів адміністрацій, схоже, є частиною російського сценарію, як і перекладання цих злочинів на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Твіттері.

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"Викрадення, катування, страта відважних та рішучих голів обласних та місцевих адміністрацій, навіть їхніх сімей – схоже на те, що є частиною російського сценарію. Перекладання цих злочинів на Україну - також частина плану. Про обидва потрібно кричати. І притягати до відповідальності", - зазначила дипломат.

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Топ коментарі

  • Євген Дусик
    Нічого нового: вони так діяли в 40-х - 50-х на території заходу України, звинувачуючи в злочинах, які скоювали кати московіти з нквд, українське підпілля...
  • Aks World
    Не могут ни санкции действительно действующие ввести, ни оружие достойное дать. Даже после Бучи опять пустой трёп о сожалении и озабоченности
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Малінді Сіммонс як притомній людині-респект...
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