На Житомирщині немає окупаційних військ та водночас посилюється контроль за поводженням зі зброєю - голова ОВА Бунечко

На Житомирщині ворога було відкинуто і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає.

Про це у своєму telegram повідомляє голова Житомирської ОВА, інформує Цензор.НЕТ

Віталій Бунечко підкреслює, що з 24 лютого життя українців розділилося на "до" та "після" і за цей час велика кількість людей пережила втрату близьких, знищення осель, розлуку з рідними, переїзд у невідомість.

"Війна забрала мирне життя і створила в серці глибоку порожнечу. Проте кожен новий день та ЗСУ наближають нас до перемоги. На Житомирщині ворога було відкинуто і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й "власний" слід, мінуючи мирні будинки. Але війна ще не завершилась. Ми переможемо! Слава Україні!". - зазначає голова Житомирської ОВА.

Окрім цього, рішенням Ради оборони Житомирщини на території області підсилюється контроль за поводженням з вогнепальною зброєю. Пересування у населених пунктах зі зброєю дозволяється лише тим, хто знаходиться при виконанні службових обов'язків (несе чергування, здійснює патрулювання відповідно до наказів командування). В інших випадках – зброя особового складу має залишатися у спеціально обладнаних для її зберігання місцях. Командирам підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ та керівникам добровольчих формувань територіальних громад необхідно посилити контроль за використанням вогнепальної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекладання злочинів РФ на Україну є також частиною ворожого плану, – Сіммонс