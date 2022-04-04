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На Житомирщині немає окупаційних військ та водночас посилюється контроль за поводженням зі зброєю - голова ОВА Бунечко

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На Житомирщині немає окупаційних військ та водночас посилюється контроль за поводженням зі зброєю - голова ОВА Бунечко
На Житомирщині ворога було відкинуто і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає.

Про це у своєму telegram повідомляє голова Житомирської ОВА, інформує Цензор.НЕТ

Віталій Бунечко підкреслює, що з  24 лютого життя українців розділилося на "до" та "після" і за цей час велика кількість людей пережила втрату близьких, знищення осель, розлуку з рідними, переїзд у невідомість.

"Війна забрала мирне життя і створила в серці глибоку порожнечу. Проте кожен новий день та ЗСУ наближають нас до перемоги. На Житомирщині ворога було відкинуто і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й "власний" слід, мінуючи мирні будинки. Але війна ще не завершилась. Ми переможемо! Слава Україні!". - зазначає голова Житомирської ОВА.

Окрім цього, рішенням Ради оборони Житомирщини на території області підсилюється контроль за поводженням з вогнепальною зброєю.  Пересування у населених пунктах зі зброєю дозволяється лише тим, хто знаходиться при виконанні службових обов'язків (несе чергування, здійснює патрулювання відповідно до наказів командування). В інших випадках – зброя особового складу має залишатися у спеціально обладнаних для її зберігання місцях.  Командирам підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ та керівникам добровольчих формувань територіальних громад необхідно посилити контроль за використанням вогнепальної зброї.

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Топ коментарі

  • НБ
    Невірне рішення. В регіонах яким загрожує повторне вторгнення зброя має бути частиною тіла. Війна щойно почалася. І буде продовжуватись ще дуже довго. Лише в листопаді кацапи почнуть відчувати тиск санкцій. А до цього пануватиме ненависть до українців які посміли чинити спротив "вєлікодєржавію". Переконаний що якби населення мало зброю на момент вторгнення то жертв було б набагато менше і ворог не зміг би зайти так далеко і накоїти стільки лиха. Свобода це зброя! Рабам мати зброю забороняли всі народи а в тюрмах опущеним заборонено навіть ніж в руки брати... Тому я розумію тих хто за будь яку ціну прагне мати зброю і здавати її не має наміру.
  • Роман Кокоровець
    ви б так швидко роздавали зрою , як правила диктуєте .
  • Valter Valter
    Война еще не закончилась а уже у населения начинают оружие собирать. Власть так выводы и не сделала. Или власть боится что народ выйдет с оружием против капитуляционных договорняков
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