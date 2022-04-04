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Австрія не підтримає санкції ЄС щодо російського газу

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Австрія не підтримає санкції ЄС щодо російського газу
Австрія не підтримуватиме ембарго Євросоюзу на поставки російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Олександр Шалленберг. На його думку, ЄС має інші варіанти посилення каральних заходів проти уряду Путіна.

Таким чином австрійський урядовець підтвердив попередню позицію керівництва цієї країни стосовно закликів припинити торгівлю енергоресурсами з Росією.

Як зазначає Bloomberg, хоча Австрія є одним із найбільших виробників зеленої енергії, на газ припадає приблизно чверть її потреб в енергії. Імпорт газу з Росії становить 80% поставок газу до Австрії.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Яка несподіванка: фашистські посібники у 2 світовій війні такими ж залишилися і у 3-й.
  • Garry Grant
    Ну це давно зрозуміло. В майбутньому це "країна-мінус" для України.
  • A rt fb16bfd9
    ❗️Премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Макрона за частые звонки Путину:

    «Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? Никто не вел переговоры с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Полом Потом?».
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