Пропагандисти РФ їдуть на ЗАЕС робити сюжет про "щасливе життя"
Про це в офіційному телеграм-каналі повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні планується прибуття на Запорізьку АЕС великої кількості пропагандистів із Росії (близько 20 шт.), які видають себе за журналістів. Рашисти збираються знімати для росТБ відео з нібито спокійним і безпечним робочим процесом. Карателі вимагають від наших атомників надавати <...> коментарі про щасливе життя під окупацією <...>", - йдеться у повідомленні.
Атомники давати такі коментарі відмовляються, заявили в Енергоатомі.
Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар із 4 березня перебувають під окупацією російських військових формувань. На майданчику Запорізької АЕС, крім військових країни-агресора, тривалий час незаконно перебувають представники російської корпорації з атомної енергії "Росатом".