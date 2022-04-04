Пропагандисти РФ їдуть на ЗАЕС робити сюжет про "щасливе життя"

Сьогодні на Запорізьку АЕС мають прибути пропагандисти з Hосії, щоби знімати "картинку" для росТБ; від атомників вимагають коментарів про "щасливе життя".

Про це в офіційному телеграм-каналі повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні планується прибуття на Запорізьку АЕС великої кількості пропагандистів із Росії (близько 20 шт.), які видають себе за журналістів. Рашисти збираються знімати для росТБ відео з нібито спокійним і безпечним робочим процесом. Карателі вимагають від наших атомників надавати <...> коментарі про щасливе життя під окупацією <...>", - йдеться у повідомленні.

Атомники давати такі коментарі відмовляються, заявили в Енергоатомі.

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Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар із 4 березня перебувають під окупацією російських військових формувань. На майданчику Запорізької АЕС, крім військових країни-агресора, тривалий час незаконно перебувають представники російської корпорації з атомної енергії "Росатом".