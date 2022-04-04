Удар по економіці РФ має бути пропорційним до безпрецедентної жорстокості Росії, - Метсола
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна бореться за наші цінності у найнеможливіших умовах, і ми маємо їх підтримати. Саме це означає, що ми негайно маємо ухвалити новий пакет сильних санкцій. Ми маємо переслідувати тих, хто відіграє роль у підтримці Путіна й закрити ще наявні діри (в уже існуючих санкціях). Олігархи Путіна та всі члени його політичної партії не мають знайти місця, щоб сховатися", - наголосила вона під час пленарного засідання Європарламенту.
За її словами, в ЄС "мають почати працювати над стратегією, щоб зробити це незаконне вторгнення найдорожчою помилкою, яку Кремль коли-небудь зробив".
"Удар по російській економіці має бути пропорційним до безпрецедентної жорстокості, яку ми бачимо. Наші компанії мають дивитися в іншому місці для зростання, і це ми підтримуватимемо. Європа має прискоритися у реалізації політики нульової залежності від Кремля, і вся Європа – від постачання російських енергоносіїв, ми маємо запровадити обов'язкове для виконання ембарго (на енергоносії) та зупинити непряме фінансування цих бомб", - додала Метсола.
Також президентка Європарламенту висловилась за ще більшу підтримку України.
"Це означає - логістична допомога, більше гуманітарної допомоги та більше військового обладнання, яке їм украй необхідне. Вони борються за нас й очікують нашої допомоги", - підсумувала вона.