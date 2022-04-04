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Байден про звірства окупантів у Бучі: "Це воєнний злочин"

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Байден про звірства окупантів у Бучі: "Це воєнний злочин"
Президент США Джо Байден вважає звірства, які чинили російські окупанти у Бучі, воєнним злочином, але не геноцидом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є злочини російських окупантів у Бучі геноцидом, Байден сказав: "Ні. Я думаю, що це воєнний злочин".

"Ви можете пам’ятати, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Ну, правда, ви бачили, що сталося в Бучі. Він військовий злочинець. Але ми повинні зібрати інформацію. Ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби, і ми повинні отримати всі подробиці, щоб відбувся суд над військовими злочинами. Цей хлопець жорстокий, і те, що відбувається в Бучі, є обурливим, і всі це бачили", - сказав президент США.

Також Байден заявив, що розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти РФ.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    разница в том что мир не одупляет с кем имеет дело - они всё говорят о пушкиных толстых и достоевских.... а они имеют дело с самой кровожадной безсмысленной недонацией в мире АЛЁ ГАРАЖ БИДОН ОЧНИССЬЬ
  • Rostyslav Komarnytsky
    Напевне розвідка ще не показала Байден кацапську методичку, написану одним відомим пропагандонм-політтехнологом, де писані рекомендації є керівництвом до здійснення саме геноциду саме українців, саме як нації.
  • Cinichny Bandera
    що? зачекаємо на визволення Маріуполя, щоб Байден роздупився?
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