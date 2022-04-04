ЗСУ захопили потужну радіолокаційну станцію окупантів. ФОТО

Українські захисники захопили новий трофей - ворожу радіолокаційну станцію (РЛС) 30Н6Е, яка забезпечує автоматичне виявлення та захоплення аеродинамічних і балістичних цілей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Фото зі станцією опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

РЛС 30Н6Е є найважливішою складовою мобільного зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ.

Як пише armyinform.com.ua, ця РЛС забезпечує автоматичне виявлення і захоплення аеродинамічних і балістичних цілей, максимальна швидкість яких не перевищує 2800 м/с (10080 км/год).

РЛС 30н6е одночасно проводити супровід до 100 цілей, а також наведення і пуск 12 зенітних керованих ракет по шести цілям з розпізнаванням "свій-чужий".

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