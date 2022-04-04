План економічного відродження вже лежить на столі у Зеленського, - ОП

Одразу після звільнення окупованих міст та завершення війни їх почнуть відновлювати.

Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Президента на столі вже лежить план економічного відродження. Ми не зволікаємо жодного дня, думаємо та готуємося до того, як ми можемо сьогодні почати. Я думаю, що відновлювати міста почнуть одразу після їх звільнення", - зазначив він.

"Міста ми відбудуємо. Найгірше, що ми не повернемо людей, які загинули. Немає нічого дорожчого за життя людини. А все інше ми точно відбудуємо, відбудуємо швидко", - додав Єрмак.

Також читайте: Санкції перетворюють Росію на закриту економіку та підштовхують її до рецесії, - Мінфін США