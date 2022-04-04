Через війну залишаться незасіяними 3,5 млн гектарів землі, - Мінагрополітики

Щоб компенсувати втрати від неможливості засіяти 3,5 млн га земель цього року, Мінагрополітики радить аграріям сіяти соняшник, ріпак та сою.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у релізі на сайті міністерства.



"Сьогодні через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель. Відповідно скорочуються й обсяги майбутніх виручених коштів", - сказав Микола Сольський.

Відтак, держава рекомендує аграріям та фермерам сіяти насамперед більш дорогі на світовому ринку культури, а саме: соняшник, ріпак та сою.

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"Звісно, фермер сьогодні обирає на свій розсуд, що сіяти. Але держава та всі учасники ринку між собою в контакті", - сказав Сольский.



У Мінагро визнають прогнозований дефіцит пального у розпал посівної.

"Зрозуміло, що посівна тільки розпочинається, і обсяг пального треба збільшувати, але в ринковій економіці з таким ініціативним свідомим народом, як наш, особливо з фермерами, рішення буде знайдено", – запевнив міністр.

Найбільшим викликом, як зазначив міністр, залишається питання експорту зерна з країни.

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