Через війну залишаться незасіяними 3,5 млн гектарів землі, - Мінагрополітики
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у релізі на сайті міністерства.
"Сьогодні через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель. Відповідно скорочуються й обсяги майбутніх виручених коштів", - сказав Микола Сольський.
Відтак, держава рекомендує аграріям та фермерам сіяти насамперед більш дорогі на світовому ринку культури, а саме: соняшник, ріпак та сою.
"Звісно, фермер сьогодні обирає на свій розсуд, що сіяти. Але держава та всі учасники ринку між собою в контакті", - сказав Сольский.
У Мінагро визнають прогнозований дефіцит пального у розпал посівної.
"Зрозуміло, що посівна тільки розпочинається, і обсяг пального треба збільшувати, але в ринковій економіці з таким ініціативним свідомим народом, як наш, особливо з фермерами, рішення буде знайдено", – запевнив міністр.
Найбільшим викликом, як зазначив міністр, залишається питання експорту зерна з країни.