Концерн РРТ відключив мовлення "Прямого" та "5 каналу"
Про це йдеться в заяві телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення про відключення є цілковито і однозначно незаконним, оскільки не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення. Немає жодного рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, – єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів. РНБОУ раніше, до речі, заявляла, що не має повноважень закривати канали", - йдеться в повідомленні.
Журналісти зазначають, що з першого дня повномасштабного російського вторгнення включилися в інформаційний захист України.
"У нас є всі підстави вважати, що мала місце незаконна нічна диверсія з відключення мовлення, відповідальність щодо якої несе директор концерну РРТ Кирило Данілов", - додали вони.
"Прикметно, що раніше Кирило Данілов керував телекомпанією "Приват ТВ Дніпро" ("9 канал"), яка входить до медіа імперії олігарха Ігоря Коломойського. Все вказує на те, що в умовах війни Коломойський замість захисту країни займається вирішенням своїх бізнесових питань із зачистки інформаційного простору", - наголосили журналісти.
Колектив телеканалів звернувся до президента Володимира Зеленського.
"Розраховуємо, що глава держави дасть належну оцінку діям концерну і захистить право журналістів, які професійно воюють на інформаційному фронті, на професію і свободу слова. Вимагаємо від Концерну РРТ припинити порушення закону і негайно відновити мовлення телеканалів П’ятого та Прямого. Керівника Концерну Уряд повинен негайно відсторонити від посади", - підсумували журналісти.