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В полон взято близько 600 російських військових, - Верещук

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В полон взято близько 600 російських військових, - Верещук
В Україні загальна кількість військовополонених російської федерації становить близько 600.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"У відповідності до вимог міжнародного гуманітарного права для них в Україні має бути побудований спеціальний табір. Сьогодні разом із колегами-міністрами ми проводили нараду з цього питання", - зазначила вона.

Серед інших питань, які обговорювалися, – як змусити росію допустити Червоний Хрест до українських військовополонених та звільнити тих, хто перебуває у російському полоні з 2014 року.

За словами Верещук, деякі з них, зокрема жінки, знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також читайте: У полоні рашистів перебуває декілька сотень цивільних, - Верещук

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Не зрозумів. За даними Генштабу їх більше тисячі. Нехай 86 офіційно обміняли. Де решта? Відпущені, як "беркутівці"?
  • Tanya Maess
    Было 1000 осталось 600. Где остальные, Верещук ?
  • Юрій Горлінський
    Ху із верещук, вона що калькулятор полонених?
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