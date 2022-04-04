В полон взято близько 600 російських військових, - Верещук

В Україні загальна кількість військовополонених російської федерації становить близько 600.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"У відповідності до вимог міжнародного гуманітарного права для них в Україні має бути побудований спеціальний табір. Сьогодні разом із колегами-міністрами ми проводили нараду з цього питання", - зазначила вона.

Серед інших питань, які обговорювалися, – як змусити росію допустити Червоний Хрест до українських військовополонених та звільнити тих, хто перебуває у російському полоні з 2014 року.

За словами Верещук, деякі з них, зокрема жінки, знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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