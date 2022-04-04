Російські десантники покинули свого пораненого командира під Києвом. ФОТО

Російські десантники під час боїв під Києвом покинули помирати свого пораненого командира.

Про це у фейсбуці повідомив Антон Колумбет, інформує Цензор.НЕТ.

"Він був командиром, і скоріше за все мав серйозну прихильність особового складу - інакше б його просто кинули на місці. Але його тягнули - довго, дуже довго. Безкінечно довго по мірках нічного пекла, яке тоді вшлатувала елітним російським дєсантам звичайна українська піхота.

Спочатку його тягнули на імпровізованих ношах з дошки та двох калашматів. Потім поклали на звичайну садову тачку і покотили - по камінню, ухабах та битій дорозі. Йому було дуже боляче.

Його замотали як змогли, нашвидкоруч, в темряві, і тільки тоді побачили що окрім голови і тіла у нього пробиті ноги. І тоді його кинули повільно вмирати на цій тачці. Підклали йому під голову подушку - наче вибачились. Кинули - і пішли ловити вогонь наших військ, драпаючи. А він лишився доходити в холодній ночі. Він хотів пити, йому було страшно, і йому було дуже, дуже боляче.

Недостатньо боляче", - йдеться у дописі.

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