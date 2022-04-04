Новини • Війна

Росія готується окупувати Харків, - Міноборони

54 560109
Росія готується окупувати Харків, - Міноборони
Російські окупанти готують наступальні дії, щоб захопити місто Харків.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків. Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України. ...

Противник посилює угруповання військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву", - зазначив він.

Також окупанти налагоджують маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створюють запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснюють підготовку медичних установ до прийому великої кількості поранених.

Також читайте: Унаслідок обстрілу Харкова загинули чотири особи, постраждали 30, серед яких - діти. ФОТО

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Цинк им а не Харьков и Донбасс.
  • Egor Shevtsov 094467b8
    окупують вони прутень ЗСУ своїми вологими губами.
  • radeon
    Нанесіть превентивний удар по скупченню ворога,не чекайте.Не повторюйте минулих помилок.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини