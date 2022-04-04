Спрацює лише грубість: Велика Британія працюватиме із союзниками над жорсткими санкціями

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що працюватиме з союзниками, щоб заборонити російським кораблям заходити в західні порти, розправитися з російськими банками та погодитися домовитись про чіткий графік відмови від енергоносіїв Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Справа в тому, що грубість - єдиний підхід, який спрацює. Путін пішов на ескалацію цієї війни. Такий підхід є життєво важливим для того, щоб він програв в Україні, і щоб ми побачили повне виведення російських військ", - наголосила вона.

За словами Трасс, потрібно відновити повну територіальну цілісність України.

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