Окупанти викрали голову Бехтерської ОТГ Буряка у Херсонській області
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Голова Бехтерської об'єднаної територіальної громади Скадовського району Херсонської області Михайло Буряк викрадений окупантами та невідомо, де він зараз перебуває
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Надійшла інформація, що сьогодні о 10:30 у Залізному Порту (село Бехтерської ОТГ) окупантами було викрадено голову Бехтерської громади Бурака Михайла Івановича. Наразі його місцезнаходження невідоме", - написав Соболевський.