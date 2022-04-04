Надсилайте знімки російських вбивць. Технології дозволяють знайти кожного, - Федоров закликав допомогти знайти росіян, що коїли звірства в Бучі. ФОТО

Міністр цифрової трансформації Федоров стверджує, що більшість з росіян убивць, що скоювали звірства у Бучі, Гостомелі, Ірпені вже знайдені за допомогою штучного інтелекту.

Як інформує Цензор.НЕТ, Михайло Федоров у своєму Telegram опублікував фото офіцерe спецназу армії РФ Артема Лазарева, який відправляє награбоване своїй сім'ї.

"Вони грабували та вбивали мирних людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі… і після цього відправляли все награбоване своїм сім'ям. Їхні обличчя зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі. Більшість цих убивць вже знайдено завдяки штучному інтелекту. Ще сотні фотографій та відео з обличчями зараз в обробці. Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому невинних українців у нас вдома", - пише Федоров.

Також, очільник мінцифри звернувся до всіх мешканців Київської області, до мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля.

"Надсилайте сюди @ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць російської армії, піднімайте камери спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя, підніміть відео та фото, які вдалося зробити. Ми ніколи цього не вибачимо. Технології дозволять знайти кожного", - закликав Федоров усіх українців долучитись до пошуку росіян-вбивць.

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