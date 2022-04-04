Стали відомі дані окупантів-мародерів, які пересилали награбоване в Україні до Росії. ПЕРЕЛІК

Журналісти опублікували дані російських окупантів, які оформляли доставку награбованих в Україні речей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки небайдужим людям ми отримали значний масив особистих даних злочинців, які мають понести відповідальність за крадіжку та вбивство людей в Україні.

Нам відомо, що основна маса з них з Рубцовська (Алтайський край), також є із: Горняка (Алтайський край), Чити (Забайкальський край), Желєзногорська (Красноярський край), Омська, Ульяновська, Новосибірська, Москви, Ангарська (Іркутська область), Уссурійська (Приморський край) та Біробіджана (Єврейська автономна область)", - йдеться в повідомленні.

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За даними журналістів, за 2 квітня, окупанти здали на відправку до мозирськоъ служби доставки більше 2 тонн речей, серед яких значна частина — крадені.

Опубліковано дані тих, хто найбільше відзначився - відправивши від 50 до 450 кг, у тому числі крадених в цивільних українців речей.

Коваленко Євгеній Євгенійович відправив до Рубцовська 450 кілограмів інструментів, музичні колонки, стіл, намет тощо. Телефон: +79130213100

Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кілограмів запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343

Ніколаєв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кілограмів інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819

Сердцєв Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692

Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів та речей. Телефон: +79133660555

Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кілограмів запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822

Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кілограмів інструментів та одягу. Телефон: +79230096646

Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429

Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кілограмів інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617

Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)

Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг, а саме кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)

Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кілограмів. одягу. Телефон: +79243830515

Григорян Артур Ашотович відправив в Горняк 60 кг речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239

Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг. одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101

Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг. одягу. Телефон: +79137976731

Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг. інструментів та речей. Телефон: +79236497934

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