Новини • Війна

Стали відомі дані окупантів-мародерів, які пересилали награбоване в Україні до Росії. ПЕРЕЛІК

34 31260
Стали відомі дані окупантів-мародерів, які пересилали награбоване в Україні до Росії. ПЕРЕЛІК
Журналісти опублікували дані російських окупантів, які оформляли доставку награбованих в Україні речей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки небайдужим людям ми отримали значний масив особистих даних злочинців, які мають понести відповідальність за крадіжку та вбивство людей в Україні.

Нам відомо, що основна маса з них з Рубцовська (Алтайський край), також є із: Горняка (Алтайський край), Чити (Забайкальський край), Желєзногорська (Красноярський край), Омська, Ульяновська, Новосибірська, Москви, Ангарська (Іркутська область), Уссурійська (Приморський край) та Біробіджана (Єврейська автономна область)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Бучанські кати: журналісти ідентифікували російських злочинців, які чинили військові злочини в Бучі. ВIДЕО

За даними журналістів, за 2 квітня, окупанти здали на відправку до мозирськоъ служби доставки більше 2 тонн речей, серед яких значна частина — крадені.

Опубліковано дані тих, хто найбільше відзначився - відправивши від 50 до 450 кг, у тому числі крадених в цивільних українців речей.

  • Коваленко Євгеній Євгенійович відправив до Рубцовська 450 кілограмів інструментів, музичні колонки, стіл, намет тощо. Телефон: +79130213100
  • Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кілограмів запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343
  • Ніколаєв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кілограмів інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819
  • Сердцєв Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692
  • Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів та речей. Телефон: +79133660555
  • Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кілограмів запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822
  • Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кілограмів інструментів та одягу. Телефон: +79230096646
  • Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429
  • Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кілограмів інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617
  • Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)
  • Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг, а саме кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)
  • Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кілограмів. одягу. Телефон: +79243830515
  • Григорян Артур Ашотович відправив в Горняк 60 кг речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239
  • Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг. одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101
  • Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг. одягу. Телефон: +79137976731
  • Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг. інструментів та речей. Телефон: +79236497934

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські десантники покинули свого пораненого командира під Києвом. ФОТО

Топ коментарі

  • Paul Foxen
    каждый должен стать таким
  • ladyar
    Они еще не поняли, что крупно попали.
  • Max Skall
    В связи с большими потерями личного состава в 35 и 36 общевойсковых армиях, проведение парада в Восточном военном округе под угрозой срыва. Так, в ходе боев на территории Украины воинские части - запланированные участники будущего парада, по состоянию на апрель месяц имеют следующие потери: в 35 общевойсковой армии: полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка); батальонная тактическая группа из состава 69 отдельной бригады прикрытия (в/ч 61424, Бабстово) потеряла больше 50% личного состава; батальонная тактическая группа из состава 64 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, Князе-Волконское) потеряла более 60% личного состава и была выведена на территорию Белоруссии для восстановления. Тяжело ранен заместитель командира бригады; в 36 общевойсковой армии: две батальонные тактические группы из состава 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из белее чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести. Командира бригады полковника Медведева Юрия переехали танком; реактивный артиллерийский дивизион 30 артиллерийской бригады (в/ч 62048, Улан-Удэ), в боевых действия на территории Украины потерял более половины личного состава. Командир дивизиона пребывает в тяжёлом состоянии в Гомельском областном клиническом госпитале (Беларусь). Местным врачам пока не удаётся вытянуть осколок с бедра командира дивизиона поскольку существует риск ампутации ноги; полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 5 отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ). Руководство воинских частей в пунктах постоянной дислокации не может собрать даже сводные парадные коробки, которые уже формируются не только из мужчин, но и из женщин военнослужащих.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини