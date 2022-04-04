На Волині сили ППО збили повітряну ціль

У Волинській області в Маневицькому районі протиповітряна оборона збила повітряну ціль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Повідомляється, що за попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль, уламки впали на будівлю одного з населених пунктів.

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Зазначається, що на щастя ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють спеціалісти.

Раніше повідомлялося, що на Волині ППО знищила ворожу ракету.