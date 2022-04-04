Новини • Агресія Росії проти України, Війна

На Волині сили ППО збили повітряну ціль

12 58914
На Волині сили ППО збили повітряну ціль
У Волинській області в Маневицькому районі протиповітряна оборона збила повітряну ціль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Повідомляється, що за попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль, уламки впали на будівлю одного з населених пунктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські системи ППО завадили окупантам отримати контроль над повітрям, - розвідка Великої Британії

Зазначається, що на щастя ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють спеціалісти.

Раніше повідомлялося, що на Волині ППО знищила ворожу ракету.

Топ коментарі

  • Y.M. Z.
    Яким чином Ви уявляєте "вирубування" ГЛОНАСС для раші?

    Що, вона сама свої супутники має зашатдаунити чи збити?
  • omelyan k
    Треба для помийки вирубити GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження цілей їх ракетами.
  • omelyan k
    По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
    https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
    На великих відстанях інерціальна система координування через накопичення похибки потребує корекції GPS/ГЛОНАСС
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини