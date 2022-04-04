Ворог здійснив одну атаку на Східному напрямку, втратив до 30 солдат, 2 танки, 2 гармати, - ОТУ "Схід"

4 квітня, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: " Втрати ворога склали: особового складу – до 30; танків – 2; БТР – 3; Д-30 – 2; мінометних розрахунків – 1

Кожен день спротиву українського народу, кожен день оборони позицій наших захисників наближає нас до Перемоги. Так, нашим воїнам не легко, адже майже щодня окупанти завдають удари важкою артилерією та авіацією. Однак, захисники тримають оборону, адже знають, що за їхніми плечима вся Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 4 атаки, знищено 40 окупантів, 1 бронемашину та 41 авто, - ОТУ "Схід"