Франція висилає близько 30 російських дипломатів
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву прессекретаря МЗС Франції.
"Сьогодні ввечері Франція вирішила видворити багатьох російських співробітників з дипломатичним статусом у Франції, діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки. Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців", - зазначено у заяві.
За інформацією телеканалу BFMTV, йдеться про оголошення персонами нон грата близько тридцяти осіб з дипломатичним статусом.
В МЗС РФ вже пообіцяли відповідь на рішення Франції, повідомляє російське РИА Новости. Водночас, офіційно про нього ще не оголосили.
За декілька годин перед цим МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні. За даними ЗМІ, йдеться про 40 співробітників посольства РФ.