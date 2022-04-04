Внаслідок обстрілу Миколаєва окупантами загинули десять осіб, понад 40 осіб отримали поранення, - мер Сєнкевич

Через обстріл Миколаєва російськими окупантами 10 людей загинули, а 46 - отримали поранення.

Про це під час прямого ефіру заявив мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відбомбардували Корабельний район. Багато постраждало будинків, є люди, які постраждали. ... Сьогодні о 7 ранку був знову обстріл, обстріл спального району. В районі немає жодного військового об'єкту, навіть заводу чи фабрики. Одна людина загинула, п'ять людей постраждали, дві знаходяться у важкому стані.

Надвечір у нас обстріляли ще один район. Загалом, 9 людей загинули, 41 людина була поранена.

Таким чином, на сьогоднішній день 10 людей загинули і 46 поранені", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами, - мер