Новини • Війна, Різня в Бучі

Звірства в Бучі - це лише верхівка айсбергу, - Кулеба

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Звірства в Бучі - це лише верхівка айсбергу, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "жахи, які ми бачили в Бучі, - це лише верхівка айсберга всіх злочинів, які до цього часу вчинила російська армія" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами Кулеби, звірства окупантів вимагають серйозних санкції від країни G7 та Євросоюзу.

Кулеба закликав запровадити "найсуворіші" санкції проти Росії, а також вимагав виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

"Захід продовжує підживлювати російську машину війни платежами за енергоносії, торгівлею між Росією і західними країнами, що все ще триває, фінансовими транзакціями, що проводять досі не відключені від SWIFT російські банки", - наголосив міністр.

"Можу без перебільшення, з великою сумою сказати, що ситуація в Маріуполі набагато гірша в порівнянні з тим, що ми побачили у Бучі та інших містах, селищах та селах поблизу Києва", - сказав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба подякував керівнику МВС Ірландії Ковні за ініціативу про нові санкції проти Росії

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Скажіть мені, хтось здивований злочинам русні ?
    Це ж було уже.
    Історики точно не здивовані.
  • Мир Філ
    ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
    ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
    ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
    ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
    СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
  • Ted 7b76f4bb
    Оце правда.
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