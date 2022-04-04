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Стаття "Що Росія має зробити з Україною" є одним із доказів для майбутнього трибуналу, – Зеленський

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Стаття "Що Росія має зробити з Україною" є одним із доказів для майбутнього трибуналу, – Зеленський
Стаття "Що Росія має зробити з Україною", опублікована в агентстві "РИА Новости", є одним із доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців.

Про це сказав, виступаючи на відеозв'язку в парламенті Румунії, президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це не просто текст. Це один із доказів для майбутнього трибуналу проти російських військових злочинців", - сказав він.

За словами Зеленського, "у статті описується чіткий та прорахований порядок знищення всього, що робить українців українцями. Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" та "деєвропеїзацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель найбільшої "кількості наших людей у війні лише вітається".

"Я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито говорять про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист держави, вони б зробили те, що зробили в Бучі – але на всій території України", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РИА "Новости" опублікувало статтю "Що Росія має зробити з Україною" із закликами до "деукраїнізації" та знищення нашої нацсвідомості. СКРІНШОТ

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Топ коментарі

  • Y.M. Z.
    То трибунал чи майбутні "гаранти безпеки"? Пане Зеленський, вам би визначитися вже, га?

    І, до речі, що було сьогодні з голосом і інтонацією Зеленського, коли він відповідав на питання у Бучі?
  • Saskia Jansen
    В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
    ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
    Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
    Ми маємо їй у цьому допомогти!

    Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
    але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
    Kviatkovskyi Viktor
    - ...і безукраїнський.

    .
    Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
    Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
    А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
    Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
    Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
    Джон Сміт
  • Дмитрий Сириус
    Честно говоря это фарисейство со стороны зеленского. С одной стороны говорит правильно (наверное у него хороший спич-райтер), а с другой стороны пытается договориться и решить с путиным вопросы лично, заглянув ему в глаза, пытается ввести цензуру, прекращая вещание каналов и говоря "некоторые в соц. сетях считают...", преуменьшая мнение большинства.
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